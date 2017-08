Robert Kees wird CEO Marketing & Sales bei der TÜV Süd AG

Robert Kees ist ab sofort zum CEO des neu geschaffenen Konzernbereichs Marketing & Sales bei der TÜV Süd AG berufen. In diesem Bereich sind das strategische Key-Account-Programm und das Konzernmarketing zusammengefasst. Parallel dazu wird Kees bis auf Weiteres als Geschäftsführer der TÜV Süd Product Service GmbH tätig sein. Er berichtet direkt an Ishan Palit, COO der TÜV Süd AG.

Robert Kees bringe in seine neue Aufgabe umfangreiche Erfahrungen bei der Positionierung von Unternehmen auf internationalen Märkten ein. Der Betriebswirt habe langjährige Erfahrung als Produktmanager und Key Account Manager in mehreren Unternehmen. Als Prokurist beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG wäre er in der International Markets Practice für die Betreuung von deutschen Unternehmen in Asien und von asiatischen Investoren in Deutschland verantwortlich gewesen, heißt es in einer Mitteilung.

Seit 2012 sei er als Sprecher der Geschäftsführung der TÜV Süd Product Service für das operative Geschäft zuständig gewesen und habe hier seine Vertriebs- und Kundenorientiertheit erfolgreich bewiesen. Nun also der Schritt zu Marketing & Sales. „Ich werde meine Erfahrungen einbringen, damit unsere Kunden von unseren Dienstleistungen noch stärker profitieren und sich TÜV Süd auch in Zukunft erfolgreich weiterentwickelt“, sagt Kees. „Mit einem integrierten Marketing- und Vertriebsansatz und einer engen Zusammenarbeit in diesen Bereichen hoffen wir, die allgemeine Kundenzufriedenheit zu erhöhen und somit letztendlich auch unsere Umsätze zu steigern. Dabei werden wir uns noch stärker an den Kundenbedürfnissen ausrichten und die Chancen nutzen, die die Digitalisierung der Kundenschnittstellen bietet“. cs

Kategorie: Markt