BKT stellt Earthmax-Reifenlinie auf ExCon Bangalore aus

Die ExCon Bangalore gehört zu den weltweit größten Fachmessen im Bereich der Baumaschinen und -technik. In der seit heute in der indischen Metropole stattfindenden Messe – der immerhin bereits neunten ExCon – sind rund 1.000 Aussteller präsent und haben dort eine Fläche von 250.000 Quadratmetern belegt. Im Vergleich dazu: Auf der vergangenen Bauma 2016 in München hatten gut 3.400 Aussteller eine Fläche von über 600.000 Quadratmeter belegt; die Bauma ist darüber hinaus auch in Indien präsent. Dennoch: Die ExCon stellt eine „wichtige Zusammenkunft für Branchenfachleute und professionelle Anwender aus dem asiatischen Baumarkt“ da, ist man beim indischen Reifenhersteller BKT überzeugt, der die Fachmesse folgerichtig auch für eine große Messepräsenz gewählt hat.

Im Mittelpunkt des BKT-Auftritts in Bangalore steht die Earthmax-Reifenlinie, „eine Reifenlinie, die speziell entwickelt wurde, um eine beste Gewichtsverteilung auf dem Boden für Muldenkipper, Lader, Planierer, Grader und einige Mehrzweckfahrzeuge zu gewährleisten“, so BKT weiter. Dazu zählen etwa der Earthmax SR 45 in 18,00 R33, der Earthmax SR 47 in 24,00 R35, der Earthmax SR 46 in 27,00 R35 (alle drei für starre Muldekipper), der Earthmax SR 55 in 18,00 R25 (für Radlader in Recyclinganwendungen) und der Earthmax SR 31 in 23,5 R31 (für starre Muldenkipper und Radlader). Außerdem am Stand zu sehen: der Diagonalreifen XL Grip mit L3-Profil und in der Größe 17,5-25 und für Baggerlader (Backhoe Loader bzw. BHL) in der Größe 12,00-24. Die ExCon Bangalore endet am 16. Dezember. ab

Kategorie: Produkte