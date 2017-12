Pirelli liefert maßgefertigten P Zero für neuen BMW M5

Der neue BMW M5 mit dem Allradsystem M xDrive ist eine kompromisslose Kombination aus eleganter Business-Limousine und High-Performance-Sportwagen. Das 600 PS starke Automobil besticht durch ein Höchstmaß an Power, Präzision und Agilität. „Um diese Merkmale optimal auf die Straße zu übertragen, stattet BMW die Sportlimousine mit maßgefertigten P Zero von Pirelli aus“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Reifenherstellers. Der Pirelli-Reifen hat nun eine Freigabe in den Größen 275/35 ZR20 102Y XL (Vorderachse) und 285/35 ZR20 105Y (Hinterachse) erhalten.

„Die individuelle Variante des P Zero entstand in enger Kooperation der Entwicklungs- und Prüfabteilungen von Pirelli und BMW. Ausgangspunkt ihrer Zusammenarbeit war die neue Version des Ultra-High-Performance-Reifens P Zero, die Pirelli im vergangenen Frühjahr vorstellte. Entsprechend der Perfect-Fit-Philosophie von Pirelli wurde für den BMW M5 eine auf dieses individuelle Fahrzeugmodell zugeschnittene Version des P Zero entwickelt, die exakt auf das Fahrwerk und die Charakteristik der Sportlimousine abgestimmt ist“, so der Reifenhersteller weiter. Auf diese Weise trügen die Reifen entscheidend dazu bei, „dass der M5 sein ganzes Potenzial ausspielen kann“.

Um die Leistungsmerkmale des P Zero den Fahreigenschaften des BMW M5 anzupassen, hätten die Ingenieure von Pirelli unter anderem das Profildesign des Reifens modifiziert, um das Abrollgeräusch zu optimieren. „Seine Gummimischung enthält spezielle, von Pirelli für die Formel 1 entwickelte Polymere, die sich in der Königsklasse des Motorsports bestens bewähren. Davon profitiert der P Zero des BMW M5 durch ein hohes Grip-Niveau und gute Nässeeigenschaften. Damit die Balance zwischen Vorder- und Hinterachse des Fahrzeugs bestmöglich harmoniert, verwendeten die Ingenieure für die Vorder- und Hinterreifen unterschiedliche Lagenkonstruktionen in der Karkasse. Zudem wurde die Kontur des P Zero auf die Felge abgestimmt und so ausgelegt, dass der Reifen die beste Performance am M5 erzielt.“ ab

