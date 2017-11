Aerotechnik Fahrzeugteile stellt Audi TT 8S auf „Ultralight-Project-2.0“-Räder

Mit dem TT hat Audi im Jahr 1998 eine außerordentlich charakterstarke Baureihe geschaffen, die – mittlerweile in dritter Modellgeneration – schon heute ein moderner Klassiker ist. Mit seinem dynamisch-scharf gezeichneten Exterieur ist insbesondere das aktuelle Modell 8S auch beliebt als Basisfahrzeug für Tuningumbauten. Dies unterstreicht das in knalligem Rot lackierte Exemplar des Sportcoupés, das mit einem Satz der neuen Barracuda-Ultralight-Project-2.0-Felgen ausgerüstet wurde. Das „Rad wird im innovativen Flow-Forming-Verfahren produziert und besitzt dadurch – wie die Bezeichnung Ultralight bereits nahelegt – in der hier genutzten Größe 9,5×19 Zoll ein äußerst geringes Gewicht von nur 9,7 Kilogramm. Damit ist auch die ungefederte Masse niedrig, was der Fahrdynamik zugutekommt“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Aerotechnik Fahrzeugteile AG aus der Schweiz.

Die mit einer Bereifung in 245/35 R19 und unter Verwendung von zentrierten Barracuda-Distanzscheiben am Audi montierten Felgen tragen ein Finish in Silver-Brushed-Surface (gebürstete Front mit Klarlack-Versiegelung); alternativ ist das Rad in Gunmetal (Dunkelgrau) erhältlich. „Das Anbringen der konkaven Ultralight Project 2.0, die über eine gute Bremsfreigängigkeit und ein Teilegutachten verfügt, ist am aktuellen TT in der genannten Dimension ohne Karosseriearbeiten möglich. Ergänzend zum neuen Radsatz erhielt das Coupé ein KW-Variante-3-Gewindefahrwerk, das es vorne um 45 und hinten um 35 Millimeter tieferlegt.“ Ferner gibt es bei den deutschen Vertriebspartnern JMS Fahrzeugteile und HS Motorsport auf Wunsch weitere Tuningkomponenten für den TT 8S. ab

Kategorie: Tuning