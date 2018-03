Weltpremieren der Barbus Group auf dem Automobilsalon in Genf

Auf dem Automobilsalon in Genf feiert der neue Brabus 800 auf Basis des aktuellen Mercedes E 63 S 4Matic Premiere. Mit 800 PS Spitzenleistung und einem maximalen Drehmoment von 1.000 Nm erziele diese Limousine Fahrleistungen der Superlative: Der Viertürer benötige nur drei Sekunden um sich auf Tempo 100 zu katapultieren, heißt es beim Tuner. Selbstverständlich gehören zu so einem Wagen auch maßgeschneiderte Leichtmetallräder, die für alle E 63-Modelle in verschiedenen Dimensionen bis 21 Zoll vom TÜV geprüft seien. Die Palette reiche bis zu den geschmiedeten Brabus-Monoblock-Schmiederädern „Platinum Edition“, die es in verschiedenen Designs gibt. In Genf wird das Fahrzeug mit Rädern im Monoblock-Y-Design gezeigt. Passend zur Typbezeichnung fasziniere dieses Design durch neun polierte Doppelspeichenpaare, die bis zum Außenrand hinausreichen und dort neun Mal ein „Y“ formen. Die Brabus-Technologiepartner Continental, Pirelli und Yokohama lieferten die optimalen Hochleistungsreifen.

An der Vorderachse werden 9Jx21 Räder mit 265/30 ZR 21 Pneus gefahren. Auf den hinteren 10.5Jx21 Rädern sind 305/25 ZR 21 Reifen montiert. Von dieser Maßnahme profitiere nicht nur die Optik des Wagens, auch das Handling werde mit dieser Rad/Reifen-Kombination noch agiler, verspricht das Unternehmen. Effekte, die mit dem Brabus-Fahrwerksmodul für die serienmäßige Luftfederung, das Limousine oder Kombi um etwa 20 Millimeter tieferlegt, weiter verstärkt werden können.

Auch Startech biete eine Weltpremiere in Genf. Und zwar habe das Unternehmen der Barbus Group ein weitgefächertes Individualisierungsprogramm für den Range Rover Velar dabei, dass dem britischen Midsize-SUV ein noch schärferes Profil verleihe, heißt es aus dem Unternehmen. In den vergrößerten Radhäusern sei Platz für Startech-Monostar-M-Räder der Dimension 10Jx22. Durch die bis an den Außenrand reichenden fünf Doppelspeichen wirkten sie noch größer als sie in Realität schon sind. Ein besonderes Detail an diesem schwarz lackierten Rad sei der Mitteldeckel in Zentralverschlussoptik: Die angedeutete Mutter könne wahlweise schwarz, silber, rot oder blau eloxiert gewählt werden. Die optimale Bereifung der Dimension 295/35 R 22 komme von Technologiepartner Continental. cs

