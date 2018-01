KW entwickelt Gewindefahrwerk für alle Allrad-Limousinen des BMW 5er

Als einer der ersten Fahrwerkshersteller im Aftermarket hat KW Automotive für alle Allradmodelle der BMW-5er-Limousine (G30) Gewindefahrwerke entwickelt. Neben der Möglichkeit, den BMW 5er, wie etwa M550i xDrive oder 520d xDrive, durch die aus Edelstahl gefertigte Variante 3 stufenlos um bis zu 55 Millimeter tieferzulegen, können die Dämpfer unabhängig in der Druck- und Zugstufe eingestellt werden. „Durch das KW-Gewindefahrwerk erhält die Limousine ein deutlich direkteres Handling ohne Einbußen beim Restkomfort“, so der Hersteller aus dem schwäbischen Fichtenberg. Auch für die 5er-Limousinen der G30-Baureihe mit Heckantrieb ist das KWGewindefahrwerk erhältlich.

„Bei unseren Fahrwerken aus dem ‚Street-Performance‘-Programm ist die Grundabstimmung immer so straff wie nötig und so komfortabel wie möglich“, so KW-Produktmanager Johannes Wacker. „Mit unserer Variante 3 fährt sich der neue BMW 5er sportlich und komfortabel.“ Dies erreiche der Fahrwerkshersteller beispielsweise dadurch, dass in den Dämpfern mehrere Ventile zum Einsatz kommen. So werden bei der Variante 3 vorkonfigurierte Highspeed-Druckstufenventile verwendet, die sich beim Fahren über Bodenwellen öffnen und so die Kolbenstange des Dämpfers eintauchen kann. „So erreichen wir, dass selbst bei maximaler Tieferlegung beim Überfahren von Bodenwellen oder großen Querfugen die Highspeed-Ventile öffnen und die Räder einfedern. Bei solchen Fahrsituationen schaukelt die 5er-Limousine dann selbst im Grenzbereich nicht mehr auf, lässt sich sicher und spurtreu fahren“, unterstreicht Johannes Wacker die Alleinstellungsmerkmale des aus Edelstahl gefertigten KW-Gewindefahrwerks weiter. Im Rahmen des Teilegutachtens kann die BMW-5er-xDrive-Limousine (G30) an beiden Achsen stufenlos 30 bis 55 Millimeter tiefergelegt werden.

Separat einstellbare Zug- und Druckstufe

Über das Zugstufeneinstellrad am oberen Ende der Kolbenstange kann mit 16 exakten Klicks die Zugstufe („KW-TVR-A-Technologie“) straffer oder weicher eingestellt werden. Mit einer geringeren Zugstufe erhöhe sich der Komfort, während sich bei einer gesteigerten Zugstufe das Handling weiter steigern und die Karosserieaufbauschwingungen reduzieren lassen. So verbessere sich selbst bei sehr hohen Geschwindigkeiten spürbar die Lenkpräzision. Unabhängig davon ermögliche das patentierte KW-Mehrwegventil die Lowspeed-Druckstufe einzustellen. Über das integrierte Klickrädchen direkt am Edelstahlgehäuse kann die Druckstufe („KW-TVC-A-Technologie“) in zwölf Klickstufen separat von der Zugstufe so justiert werden, dass selbst bei extrem anspruchsvollen Fahrmanövern kaum eine Nick- und Rollbewegungen auftrete. Außerdem unterstütze eine höhere Druckstufe an der Vorderachse eine noch direktere Lenkung und an der Hinterachse wirke sie dem Übersteuern entgegen. ab

Kategorie: Tuning