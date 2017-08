Reifen Stiebling zeigt „Menschen mit Profil“ auf komplett neuer Internetseite

Reifen Stiebling hat eine komplett neue Internetseite online gestellt. „Die Zeiten von unübersichtlichen Internetseiten und schlechten Kommunikationsmöglichkeiten sind vorbei“, so der Herner Fachhändler dazu. Mit der neuen Homepage wolle Reifen Stiebling gerade in Bezug auf Nutzerfreundlichkeit Maßstäbe setzen. „Wir bleiben mit der neuen Seite am Puls der Zeit. Gerade junge Leute haben in puncto Kontaktaufnahme ganz neue Erwartungen an einen guten Webauftritt. Unsere Antwort darauf ist zum Beispiel ein bereits sehr erfolgreicher Live-Chat“, erklärt Alexander Stiebling, der für dieses Projekt federführend verantwortlich war. Innerhalb weniger Minuten öffnet sich ein Chat-Fenster auf der Homepage und ein Reifen-Stiebling-Berater fragt nach den Wünschen des Kunden. „Egal, ob es um Reifen und Felgen, Leasing, Kfz-Service oder Autoteile geht, den Homepagebesuchern wird schnell geholfen. Wer keine Beratung wünscht, der kann das Chatfenster jedoch auch einfach per Mausklick schließen.“

Eine absolute Neuheit ist die mobil verwendbare Fotofunktion. Diese ermöglicht es den Besuchern, ein Bild des Reifens oder des Fahrzeugscheins, direkt an Reifen Stiebling zu senden. Dieses Foto wird von den Experten sofort analysiert. „So können viele Fragen zur Reifengröße oder dem Reifenzustand direkt geklärt werden, ohne dass der Kunde in eine unserer Filiale kommen muss“, ist Alexander Stiebling stolz auf dieses neue Feature.

Neben zahlreichen modernen Kommunikationsmöglichkeiten legten die Stiebling-Reifenexperten großen Wert auf einen umfangreichen Einblick in die Unternehmensleistungen. Sowohl im Privatkunden- als auch im Nutzfahrzeugbereich hebten sich die Texte und Bilder bewusst vom Standard ab. Alle Infos seien in Eigenregie, unter Beachtung der Leitlinien für Suchmaschinenoptimierung, entstanden. „Sie sind somit typisch Stiebling oder eben auch typisch Ruhrgebiet“, so Alexander Stiebling weiter.

Und auch die Meinung der Kunden ist dem Unternehmen sehr wichtig. Ein neues Bewertungsportal soll schnellstmöglich einen validen Einblick in die Arbeit der einzelnen Reifen Stiebling-Filialen geben. „Vorher wurden Kundenmeinungen immer auf der Facebook-Präsenz des Unternehmens veröffentlicht. Diese werden nun im neuen Portal kanalisiert.“

Ein Großteil der Mitarbeiter habe sich am Relaunch der Homepage beteiligt. „Auf der Grundlage ihres Wissens wurden die neuen Inhalte erstellt. So konnten zahlreiche Expertenzitate in die Texte eingearbeitet werden. Und auch optisch basiert die neue Reifen-Stiebling-Seite auf dem Slogan ‚Menschen mit Profil‘, der seit Jahren die Außendarstellung des Unternehmens prägt. Die Fotos dafür kommen allesamt vom Düsseldorfer Fotografen Jakob Studnar.“

Ebenfalls in den Prozess involviert war die Top Service Team KG, deren Gesellschafter Reifen Stiebling ist. Mehrere Team-Gesellschafter waren in den Relaunch-Prozess eingebunden und haben „durch ihre professionelle Arbeit im Bereich der Digitalisierung bei der Umsetzung mitgeholfen. Gemeinsame Erfahrungen wurden geteilt, in Zukunft werden alle von den neuen Ideen und Funktionen partizipieren“, lobt Alexander Stiebling, der die neue Homepage in enger Zusammenarbeit mit der Marketingagentur C3 aus Tirschenreuth auf den Weg brachte. ab

Die neue Internetseite ist zu finden unter: www.reifen-stiebling.de

Kategorie: EDV & Online