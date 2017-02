Wheelworld startet mit drei neuen Designs in das Frühjahr

Zum Frühjahr 2017 präsentiert der Räderhersteller Wheelworld aus Ilsenburg drei neue Raddesigns der gleichnamigen Marke.

Starke Leistung – glänzende Optik. So beschreibt das Unternehmen die neue WH28. Das 5-Doppelspeichen-Design überzeuge durch einen sehr sportlichen und dynamischen Auftritt. In den Lackierungen Race Silber (RS), Dark Gunmetal glänzend (DGM+) und Schwarz glänzend (SW+) ist die WH28 für den Winter geeignet. In dem attraktiven Farbspiel aus Schwarz glänzender Lackierung und polierten Speichen (SP+) wirke die neue Felge besonders elegant und sportlich zugleich. Angeboten wird die WH28 in den Dimensionen 7,5×17, 8×18, 8×19, 8,5×19, 8×20 sowie 9×20 und kann somit auch als Kombination in 19 oder 20 Zoll gefahren werden. Sie ist mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) für eine Vielzahl von Fahrzeugen erhältlich.

Die kraftvoll gestalteten fünf Doppelspeichen verleihen dem WH29 die nötige Aggressivität und Sportlichkeit, die es braucht, um Temperament und Leidenschaft auf die Straße zu bringen, heißt es in der Mitteilung. Dieser Eindruck werde durch die ausdrucksstarken, leicht angewinkelten Speichen zusätzlich verstärkt. Während diese innovative Neuheit in der Farbvariante Schwarz hochglanzpoliert (SP+) insbesondere für den Sommer geeignet ist, kann sie in den Lackierungen Race Silber (RS), Dark Gunmetal glänzend (DGM+) und Schwarz glänzend (SW+) vor allem als Winterrad zum Einsatz kommen. Sie ist in den Dimensionen 7,5×17, 8,5×18 und 8,5×19 mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) für viele gängige Fahrzeuge geeignet.

Die WH30 überzeuge mit klarer Linienführung im dezent gestalteten Fünf-Doppelspeichen-Design. Das einteilige Leichtmetallrad wird zukünftig in den Dimensionen 7,5×17, 8×18 und 8,5×19 Zoll erhältlich sein. Hauptsächlich kann sie als Sommerrad in den Farben Silber hochglanzpoliert (SiP+), Schwarz matt poliert (SP) und Daytona Grau hochglanzpoliert (DGP+) gefahren werden. In der Farbe Dark Gunmetal glänzend lackiert (DGM+) ist sie auch wintertauglich. cs

Kategorie: Tuning