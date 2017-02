Weitere Personalia bei Bridgestone

Auf personeller Ebene ist bei Bridgestone in den vergangenen Wochen und Monaten einiges in Bewegung. Seit dem 1. Februar hat die Pkw-Reifensparte der sogenannten Central Region (CER) des Konzerns nach dem Ausscheiden Peter Gulows Mitte vergangenen Jahres in Person von Torsten Claßen nun auch wieder einen Director. In dieser Funktion ist er demnach für alle Marketing- und Vertriebsaktivitäten in Sachen Pkw-Reifen für Deutschland, Österreich verantwortlich sowie das Gesamtgeschäft in der Schweiz. Der 45-Jährige begann seine berufliche Karriere bei der Nestlé AG in Frankfurt am Main, wo er zuletzt als Head of Key-Account-Management arbeitete. Zu dem Reifenhersteller stieß er nun aber von der Sodastream GmbH in Bad Soden, wo er Vice President für Sales & Business Development Europe war. „Torsten Claßen bereichert uns als ein sehr erfahrener Vermarktungsprofi“, sagt Andreas Niegsch, Managing Director Bridgestone CER, an den Claßen berichtet. Eine neue Aufgabe bei Bridgestone übernimmt zudem Geert Schoors, der zusammen mit Niegsch übergangsweise Gulows Aufgaben kommissarisch übernommen hatte und ab sofort als General Manager Global Business Solution Strategy fungiert. Er arbeitet bereits seit 13 Jahren für Bridgestone in dessen Europa- und Deutschlandzentrale. „Ich freue mich auf die Gelegenheit, viele neue Erfahrungen zu sammeln und zukunftsorientierte Projekte und Geschäftskonzepte auf ihrem Weg begleiten zu dürfen“, so Schoors. cm

Kategorie: Markt