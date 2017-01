Neustrukturierung im Marketing bei Bridgestone im DACH-Markt – Neue Leiterin

Das Marketing bei Bridgestone in der Central Region, also dem DACH-Markt, wird zu Jahresbeginn neu strukturiert: Julia Krönlein (33) übernimmt ab sofort in der Region die Position des Head of Marketing und ist damit für alle Marketingaktivitäten sowie das Produktmanagement im Bereich Consumer in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Krönlein war bisher Brand- und Marketingmanager bei der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH. Stefan Lamp (51) hat bereits die Funktion des Produktmarketingmanagers für den Bereich Commercial Products übernommen. Lamp ist seit über 17 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Bridgestone im Einsatz und verantwortet nun das Produktmanagement der Bereiche Lkw-, Landwirtschafts- sowie Baumaschinenreifen. Eine neue Aufgabe bei Bridgestone in der Region Zentraleuropa übernimmt auch Christian Blazekovic. Er ist ab sofort Leiter Brand & Communication für die Bereiche Consumer und Commercial. Der 44-Jährige war zuletzt Marketingleiter bei der First Stop Reifen Auto Service GmbH, einer Tochtergesellschaft von Bridgestone. Durch die Neustrukturierung sollen Prozesse und Strukturen im Konzern vereinfacht, marken- und produktübergreifende Synergien erzielt und der Bereich Produktmanagement und -entwicklung stärker fokussiert werden.

„Wir freuen uns, dass wir mit Julia Krönlein eine erfahrene Führungskraft gewonnen haben, die insbesondere mit ihrem Team die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachbereichen weiter stärken wird“, sagt Andreas Niegsch, Managing Director Bridgestone Central Region. Bevor Krönlein als Brand- und Marketing Manager bei der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH tätig war, sammelte sie bereits Erfahrungen in der Reifenindustrie beim Goodyear-Dunlop-Konzern. Die Aufgaben von Julia Krönlein bei dem weltweit führenden Unternehmen der Reifen- und Gummibranche umfassen das komplette Marketing mit dem Brand-, Trade- und Onlinemarketing, Events und PR/Öffentlichkeitsarbeit für die Bereiche Consumer und Commercial sowie das Produktmanagement Consumer aller Konzernmarken von Bridgestone. Sie berichtet an den Director Consumer Products Bridgestone Central Region; der Hersteller will dem Vernehmen nach demnächst die seit dem vergangenen Sommer unbesetzte Stelle neu besetzen.

Stefan Lamp ist bereits seit September 2016 als neuer Produktmarketingmanager im Einsatz. Der gelernte Diplom-Ingenieur ist bereits seit über 17 Jahren in führenden Positionen bei Bridgestone tätig und verantwortlich für das Team Commercial, das die Bereiche Lkw-, Landwirtschafts- sowie Baumaschinenreifen umfasst. Durch sein umfassendes Know-how verantwortet der 51-Jährige neben dem strategischen auch das technische Produktmanagement sowie die Go-to-Market-Strategie des Reifenherstellers. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Marktbeobachtung und Bedarfsanalyse sowie die Qualitätssicherung und -überwachung. Stefan Lamp ist außerdem für die Koordinierung der Mitarbeiter aus dem technischen Kundendienst verantwortlich. Er berichtet direkt an Christophe Poméon, Director Commercial Products Central Region bei Bridgestone.

Eine wichtige Funktion bei der Neustrukturierung des Marketings übernimmt Christian Blazekovic als neuer Leiter Brand & Communication. Er verstärkt das Team um Julia Krönlein insbesondere durch seine umfangreichen Erfahrungen auf Hersteller- und Handelsseite. Er ist ab 1. Januar 2017 in den Bereichen Marketing Consumer und Commercial tätig und berichtet dabei an Julia Krönlein. Der gebürtige Kroate war zuletzt Marketingleiter bei der First Stop Reifen Auto Service GmbH – diese Aufgabe wird er auch weiterhin parallel ausüben, bis die Integration in die Pneuhage Partners Group GmbH & Co. KG abgeschlossen ist. Zuvor war Christian Blazekovic von 2000 bis 2013 bereits in verschiedenen Positionen bei Bridgestone tätig, darunter in den Abteilungen Advertising, Sales Promotion und Produktmanagement. Zukünftig wird er Julia Krönlein in den Bereichen Brand-, Trade-, Event- und Onlinemarketing sowie in der PR/Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. ab

Kategorie: 2017, Markt